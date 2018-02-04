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  3. K-Pet liglerinde 17.hafta tamamlandı
K-Pet liglerinde 17.hafta tamamlandı

K-Pet liglerinde 17.hafta tamamlandı

K-Pet Futbol Liglerinde 17’inci hafta günün karşılaşmalarıyla tamamlandı.

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Süper ve Birinci Lig’de haftanın son maçlarından alınan toplu sonuçlar şöyle:

K-PET SÜPER LİG

Mağusa Türk Gücü 1-2 Cihangir

Gençlerbirliği 1-2 Yenicami

GAÜ Çetinkaya 2-1Yeniboğaziçi

Baf Ülkü Yurdu 1-1 Yalova

K-PET BİRİNCİ LİG

Doğancı 1-2 Lapta

Hamitköy 2-1 Dumlupınar

Girne Halk Evi 1-1 Görneç

(BRT SPOR)

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