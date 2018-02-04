K-Pet liglerinde 17.hafta tamamlandı
K-Pet Futbol Liglerinde 17’inci hafta günün karşılaşmalarıyla tamamlandı.
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Süper ve Birinci Lig’de haftanın son maçlarından alınan toplu sonuçlar şöyle:
K-PET SÜPER LİG
Mağusa Türk Gücü 1-2 Cihangir
Gençlerbirliği 1-2 Yenicami
GAÜ Çetinkaya 2-1Yeniboğaziçi
Baf Ülkü Yurdu 1-1 Yalova
K-PET BİRİNCİ LİG
Doğancı 1-2 Lapta
Hamitköy 2-1 Dumlupınar
Girne Halk Evi 1-1 Görneç
(BRT SPOR)
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