Meteoroloji tozlu hava uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren bölgenin Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerreciklerinin etkisi altında kalacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin yarın ve salı günü etkili olmasının beklendiği kaydedilerek toza hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunuldu