Sürpriz Aşk!

Emre Altuğ gönlünü Buse Narcı'ya kaptırdı

Özcan Deniz’den olaylı şekilde ayrılan Buse Narcı, yeni aşkı yine sanat camiasında buldu.

İddiaya göre Narcı, iki aydır Emre Altuğ ile flört ediyor. Yeni yılı da Altuğ’un Ortaköy’deki evinde karşılayan çiftin bu beraberliği gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı ileri sürülüyor.