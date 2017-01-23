Sürpriz Aşk!
Sürpriz Aşk!
A+A-
Emre Altuğ gönlünü Buse Narcı'ya kaptırdı
Özcan Deniz’den olaylı şekilde ayrılan Buse Narcı, yeni aşkı yine sanat camiasında buldu.
İddiaya göre Narcı, iki aydır Emre Altuğ ile flört ediyor. Yeni yılı da Altuğ’un Ortaköy’deki evinde karşılayan çiftin bu beraberliği gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı ileri sürülüyor.
Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
Etiketler : Emre Altuğ, Buse Narcı, aşk
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.