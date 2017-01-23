Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Sürpriz Aşk!
Sürpriz Aşk!

Sürpriz Aşk!

Sürpriz Aşk!

A+A-

Emre Altuğ gönlünü Buse Narcı'ya kaptırdı
Özcan Deniz’den olaylı şekilde ayrılan Buse Narcı, yeni aşkı yine sanat camiasında buldu.
İddiaya göre Narcı, iki aydır Emre Altuğ ile flört ediyor. Yeni yılı da Altuğ’un Ortaköy’deki evinde karşılayan çiftin bu beraberliği gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı ileri sürülüyor.

588322a667b0a91bc86e1bea.jpg

Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.