"KAÇAK FUHUŞ TEŞVİK EDİLİYOR!"

ADA TV’de “Öğlen Ajansı”na konuk olan Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Besim’in gece kulüplerinin kapatılmasına yönelik açıklamalarına yanıt verdi



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, hükümetin “şov amaçlı” açıklamalar yaptığını söyleyerek eleştirilerde bulundu ve eleştiri oklarından birini de Sağlık Bakanı Filiz Besim’e sapladı. ADA TV’de “Öğlen Ajansı”na konuk olan Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Besim’in gece kulüplerinin kapatılmasına yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Sucuoğllu, “ Az konuşun bol icraat yapın. Açıklamalarınız da mantıklı olsun” mesajı verirken şunları ifade etti:



“Gece kulüplerini ziyaret ediyorlar ve sonrasında açıklama yapılıyor. Hijyen çok kötü, manzara daha da kötü deniyor. Ve gece kulüplerinin kapatılmasından söz ediliyor. Kapatın hadi, peki buna alternatif olarak ne öneriyorsunuz? Ne olacak kapatırsanız? İnsanlar bu yöndeki tavır ve davranışlarını nerede sergileyecek? Şimdi devletin denetiminde olan bu yerleri kapatırsanız, bu işler denetimsiz yapılmayacak mı? En azından gece kulüplerinde çalışanların hastanelerde denetimleri yapılıyor. Belli aralıklarla kontrolden geçiyorlar. Şimdi siz buraları kapatırsanız, bu işler kaçak yapılmayacak mı? Apartman dairelerine, sokaklara kaymayacak mı? Bir anlık heyecanla yapılan açıklamaların sonunun nereye varacağı da düşünülmeli”