'KAYIT DIŞI İŞÇİLİK' ZİRVESİ

Ülkedeki ‘kayıt dışı işçiliğin’ önüne geçilmesi ve ülkeye giriş çıkışlarda önlem alınmasına yönelik 3 bakanlık dün bir araya geldi…

Ülkedeki ‘kayıt dışı işçiliğin’ önüne geçilmesi ve ülkeye giriş çıkışlarda önlem alınmasına yönelik 3 bakanlık dün bir araya geldi… Çalışma Bakanı Zeki Çeler, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, atılması planlanan adımlar için görüştü…

Toplantı sonrası konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kayıt dışı işçilik konusunda ciddi bir durumun söz konusu olduğunu, bunun önlenebilmesi ve Muhaceret ile ilgili bazı adımların atılması için belli düzenlemelere gidilmesiyle ilgili bir toplantı yapıldığını belirtti…

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise hem kayıt dışı işçilerle ilgili mücadele, hem de özellikle ülkeye giriş- çıkışlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya gelindiğini ifade etti... Baybars, toplantıların devam edeceğini, içerik olgunlaştıktan sonra basınla paylaşacaklarını kaydetti.

Didem MENTEŞ

Ülkedeki ‘kayıt dışı işçiliğin’ önlenebilmesi için üç bakanlık tarafından düğmeye basıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay konuyla ilgili acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı’nda dün sabah bir araya gelen Bakanlar, kayıt dışı işçiliğin önüne geçilmesi ve ülkeye giriş çıkışlarda alınması gereken önlemlerle ilgili istişare toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kayıt dışı işçilik konusunda ciddi bir durumun söz konusu olduğunu, ülkede kayıt dışılığın önlenebilmesi ve özellikle Muhaceret ile ilgili bazı önlemlerin alınması gerektiği için Dışişleri Bakanlığı’nda acil bir toplantı yaptıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise hem kayıt dışı işçilerle ilgili mücadele hem de özellikle ülkeye giriş- çıkışlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya gelindiğini söyledi.

Çeler: “Bazı önlemlerin alınması ve belli düzenlemelerle ilgili görüştük”

Giriş çıkışların Dışişleri Bakanlığının sorumluluğunda olduğu için sorunları aktardıklarını söyleyen Çeler, bazı öneriler sunulduğunu da belirtti. Toplantıda bazı adımların atılması için belli düzenlemelere gidileceğinin konuşulduğunu söyleyen Çeler, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın muhaceret ile ilgili kısmı toparlamak adına hazırlıkları başlatacağını belirtti. Birkaç gün içinde tekrardan Polis Genel Müdürlüğü ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğü ile görüşerek ilgili önlemleri alacaklarını aktaran Çeler, ülkedeki kayıt dışı işçiliğin hem kayıt dışı ekonomiye hem de sosyo-kültürel alanlarda da sıkıntı yarattığı için bunun önüne geçmek adına işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“Durum netleşince detaylı bilgi verilecek”

Ülkeye gelen işçilerin yasalar ve uygulamalar konusunda bilgilendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda daha önce beyanatı olduğunu anımsatan Çeler, bu konuların daha detaylandırılarak yapılması ve uygulamaya geçmesiyle ilgili toplantıda konuşulduğunu aktardı. Özellikle İçişleri bakanlığı ile ciddi çalışma yürütülmesi gerektiğini bu nedenle İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile rutin olarak her hafta görüşeceklerini söyleyen Zeki Çeler, 1- 2 gün içerisinde durumu netleştirerek daha detaylı bilgi verileceğini dile getirdi.

Baybars: “Kayıt dışı işçilerle mücadele ve giriş-çıkışlarla ilgili toplantı yapıldı”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise Çalışma Bakanı Zeki Çeler ile birlikte daha önce çalışma izinleriyle ve bu ülkeye gelen yabancı olarak gelerek çalışan kişilerle ilgili bir istişare toplantısı yaptıklarını anımsattı. Dışişleri Bakanlığı’ndaki toplantının hem kayıt dışı işçilerle ilgili mücadele hem de özellikle ülkeye giriş- çıkışlarla ilgili İçişleri Bakanlığı’nı ilgilendiren kısımlarla ilgili tekrardan bir araya gelindiğini söyledi. Bu istişareleri neticelendirmek maksadıyla toplantı yaptıklarını, bu toplantıların devam edeceğini aktaran Baybars, toplantının içeriği olgunlaştıkça basınla paylaşacaklarını söyledi.

Yenidüzen