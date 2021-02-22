Kademeli açılma başladı

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda bazı işyerleri ve faaliyetler kademeli olarak açıldı. Buna göre, Cuma gününe kadar, saat 20.00 ile 05.00 saatleri arasında ve cuma 20.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler, tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak. Pazar günleri ise eczane ve fırınlar haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak. Marketler 08.00-18.00 saatleri arasında açık olacak, perakende ve mağazacılık hizmetleri ise 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Restoran, cafe, büfe, sandviççiler, simitçi vb. hizmetler yalnızca paket servis, çevrimiçi satış ve yerinden alma şeklinde hizmet verecek ve bu sektörlerde oturma alanları kullanılmayacak, paket servis hizmetleri ise 07:00- 21:00 saatleri arasında yapılacak.