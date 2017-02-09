KADERİNE TERK EDİLDİ!

Girne Turizm Limanı, yıllardır yatırım yapılmamasından dolayı dökülüyor. Özelleştirileceği gerekçesiyle limana yatırım yapılamadığı öne sürülüyor

İsmail VOLKAN

Girne Turizm Limanı, yıllardır yatırım yapılmamasından dolayı dökülüyor.

Limanın özelleştirileceği söylemlerinin gündeme geldiğinden bu yana yatırım yapılmadığı savunuluyor.

Kaderine terk edilen liman binasının iç ve dış duvarları ile korumalar, yer yer dökülmeye başladı.

Fırtınadan hasar gören rıhtım da tamir edilmeyi bekliyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın limanlar için bütçe ayırmadığı, bu yüzden tamir ve bakımların yapılmadığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Baş Kılavuz ve Liman Başkanı Mehmet Kutlu Bayramoğlu, limanın durumuyla ilgili rapor hazırlayıp Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na verdiklerini kaydetti.

Rıhtımın, aralık ayında çıkan fırtınadan büyük hasar gördüğünü ifade eden Bayramoğlu, Türkiye’den de uzmanların gelerek rapor hazırladığını belirtti.

Bayramoğlu, rıhtımların ve bazı bölgelerin ciddi hasar gördüğünü ve tamirat gerektirdiğini, ancak, ödenek olmadığı için bakanlıktan karar çıkmasını beklediklerini aktardı.

Kıbrıs