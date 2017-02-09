TURİZMİN BAŞKENTİ!

Başkent Lefkoşa'da tamir edilen kanalizasyon dün Girne’de patladı! Lağım suları, bölge halkını perişan etti; etrafı dayanılmaz pis kokular sardı, insan dışkıları yollara döküldü

İsmail VOLKAN

Başkent Lefkoşa'da geçtiğimiz gün vatandaşı perişan eden kanalizasyon sorunu, bu kez turizmin başkenti Girne’de yaşandı... Girne'de, bir yanda denize pompalanan lağım suları masmavi Akdeniz'i kirletirken, dün de yollara taşan kanalizasyon büyük bir utanç tablosu oluşturdu. Çok sayıda turist de çirkin ve çok kötü kokan tabloya tanık oldu.

Girne’nin en işlek caddelerinden biri olan İnönü Caddesi’nde kanalizasyonun taşmasıyla, insan dışkıları yola döküldü. Yolu bir boydan bir boya kaplayan insan dışkılarından etrafa yayılan pis koku ve çirkin görüntü, büyük tepkiye neden oldu. Bir vatandaş, "Girne resmen insan dışkıları ile gübrelendi" dedi.

Altyapısı yapılmadan kente yeni apartman ve sitelerin inşa edilmesinden dolayı bu durumun yaşandığını ifade eden vatandaşlar, Girne’nin durumunun utanç verici olduğunu söyledi.

Girne’deki İnönü Caddesi’nde dün sabah saatlerinde taşan kanalizasyon nedeniyle yola dökülen dışkılar ve etrafa yayılan kötü koku, bölge halkını perişan etti.

Bölgedeki sorunun sürekli yaşandığını ve kalıcı bir önlem alınmadığını anlatan vatandaşlar, bu durumun Girne’ye yakışmadığını kaydetti.

Konuyu defalarca belediyeye aktardıklarını belirten vatandaşlar, alınan önlemlerin yetersiz kaldığını ve her yağış sonrası aynı manzaranın ortaya çıktığını söyledi.

Bu arada Girne Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre, bölgeye müdahale edilip temizlik çalışması yapıldı ve gerekli önlemler alındı.

Bölgenin kanalizasyon ağına yeni bağlandığı ve vatandaşların eski alışkanlıklarından vazgeçerek tuvalete attıkları maddelere dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

Kıbrıs