Kahkaha atmanın özellikle kalbe iyi geldiği bulundu

Bu, koroner arter hastalarında kahkaha terapisini değerlendiren ilk randomize klinik çalışma oldu

Türünün ilk örneği niteliğindeki yeni bir çalışma, kahkahanın özellikle kalp hastaları için gerçekten de iyi bir ilaç olabileceğini gösterdi.

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin Amsterdam'da düzenlenen yıllık toplantısında sunulan ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırmaya göre kahkaha terapisi kalp, akciğer, atardamar ve toplardamarları içeren dolaşım sisteminin işlevsel kapasitesini artırabiliyor.

Brezilya'daki Porto Alegre Klinik Hastanesi'nden Marco Saffi'nin de aralarında bulunduğu araştırmacılar, bir süre kahkaha terapisi gören koroner arter hastalarında inflamasyonun azaldığını ve sağlık belirtilerinin iyileştiğini tespit etti.

Araştırmacılar kahkaha terapisi seanslarının hastanın kalbinin içindeki dokunun genişlemesini sağlayarak vücuttaki oksijen akışını artırma potansiyeli taşıdığını buldu.

Bilim insanları bugüne kadar, koroner arter hastalarında ilaç kullanılmayan farklı tedaviler üzerinde çalışıldığını fakat kahkaha terapisi kullanılarak yapılan rehabilitasyonun faydalarının tam değerlendirilmediğini söyledi.

Yeni çalışmada kahkaha terapisinin koroner arter hastalarının vücudundaki işlevsel kapasite ve doku işlevinin yanı sıra inflamasyon işaretleri üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Dünyadaki en yaygın hastalıklardan biri olan bu rahatsızlık, kalbin koroner arterlerinin organa yeterli kan, oksijen ve besin sağlamakta zorlanmasıyla ortaya çıkıyor.

Ağustos 2016'dan Aralık 2020'ye kadar yaş ortalamaları 64 olan 26 yetişkini kapsayan bir klinik çalışma yürüten bilim insanları, hastaların oksijen alımını ve kan akışı arttığında ana arterlerinin genişleme değerlerini ölçtü.

Araştırmacılar hastaların vücudundaki interlökin (IL)-6, IL-10, tümör nekroz faktörü (TNF)-alfa, vasküler hücre adezyon molekülü (VCAM) ve hücrelerarası adezyon molekülü (ICAM) gibi inflamasyon göstergesi niteliğindeki moleküllerin seviyelerini de ölçtü.

Hastaların 13'ü, her hafta kendi seçtikleri iki TV komedi programını izleyerek kahkaha terapisi uygulanan gruba atandı.

Bilim insanları, diğer 13 hastanın kontrol grubu işlevi gördüğünü ve "nötr belgeseller" izlediğini belirtti.

Araştırmacılar bu çalışmanın koroner arter hastalarına kahkaha tedavisi uygulanarak gerçekleştirilen rehabilitasyonun etkisini değerlendiren ilk kontrollü klinik çalışma olduğunu söyledi.

Çalışma, vücudun maksimum oksijen alımında artış yaşandığını ve doku işlevinin yanı sıra vücuttaki inflamasyon işaretlerinde de iyileşmeler olduğunu ortaya koydu.

Yeni bulgular iyice kahkaha atılarak geçirilen bir sürenin vücutta, stresi ve inflamasyonu azaltarak kalp ve damarları rahatlatan bir hormon olan endorfinin salgılanmasını sağladığını gösteren önceki araştırmalarla örtüşüyor.

Bilim insanları dünyanın en büyük kalp konferansında sunulan yeni sonuçlara dayanarak kahkaha terapisinin "bu hasta popülasyonunda etkili bir kardiyak rehabilitasyon yöntemi" teşkil edebileceğini söylüyor.





*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

https://www.independent.co.uk/life-style

Independent Türkçe için çeviren: Kerim Çelik

Independent Türkçe