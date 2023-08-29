Pizzanın yararını araştıran İtalyanlar, akla gelmeyecek bir sonuca ulaştı

talyan bilim insanları, pizzanın sağlığa herhangi bir yararı olup olmadığını araştırdı.

Hakemli bilimsel dergi Nutrients'te yayımlanan bulgular, pizzanın romatoid artrite iyi gelebileceğini öne sürüyor.

İltihaplı romatizma veya eklem romatizması diye de anılan bu rahatsızlık, eklemlerde rahatsız edici veya ağrılı şişmeye neden oluyor.

Rahatsızlık aynı zamanda bazı bireylerde cilt, gözler, akciğerler, kalp ve kan damarları dahil olmak üzere çok çeşitli vücut sistemlerine zarar verebiliyor.

Araştırmada romatoid artrit tanısı alan 18 ila 65 yaşındaki 365 İtalyanın beslenme alışkanlıklarına ilişkin daha önce yapılan bir anketten elde edilen veriler incelendi.

Bilim insanları, 2018 ve 2019 arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarına dayanarak, haftada en az bir kez yarım pizza yiyenlerin, ayda yalnızca iki kez veya daha az pizza yiyenlere kıyasla artrit semptomlarında azalma deneyimlediğini saptadı.

İlginç şekilde, daha şiddetli romatoid artritten mustarip kişiler de daha çok pizza yediklerinde durumlarında iyileşme olduğunu bildirdi.

Öte yandan araştırmacılar, bu sağlık yararının gözlemlenmesi için pizzanın İtalyan usulü yapılması gerektiği görüşünde.

Zira pizza birçok ülkede abur cubur olarak kabul edilirken, İtalya'da taze mozzarella peyniri, fesleğen, çeri domates ve daha sağlıklı malzemeler kullanılıyor.

Araştırma makalesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Bu yararlı etkiler muhtemelen mozzarella peyniri ve kısmen de zeytinyağından kaynaklanıyor. Domates sosunun olası katkısını henüz değerlendiremedik.

Independent Türkçe, Futurism

Derleyen: Çağla Üren

Independent Türkçe