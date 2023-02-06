Kahramanmaraş’ta bulunan Namık Kemal Lisesi erkek voleybol takımı depremden yara almadan kurtuldu
Kahramanmaraş’ta bulunan Namık Kemal Lisesi erkek voleybol takımı depremden yara almadan kurtuldu
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BRT Muhabirinin elde ettiği bilgiye göre Türkiye Liselerarası voleybol erkek maçları için Kahramanmaraş’ta bulunan Namık Kemal Lisesi erkek voleybol takımı sabah saatlerinde gerçekleşen depremden yara almadan kurtuldu.
Kahramanmaraş’ta bulunan Namık Kemal Lisesi erkek voleybol takımı oyuncuları deprem sonrasında kaldıkları öğretmenevinden dışarıya çıkarıldıkları ve geceyi dışarda geçirdikleri öğrenildi.
BRT
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