KALBİNE YENİLDİ!

TMT komutanlarından olan Ali Rıza Esendağlı 86 yaşında hayatını kaybetti

Melin DOBRAN

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Düzova’da ikamet eden 86 yaşındaki Ali Rıza Esendağlı, sevenlerine veda etti. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Esendağlı, kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Bölgesinde sayılan bir isim ve TMT komutanlarından olan Esendağlı’nın vedası, tüm sevenlerini üzdü. Esendağlı evli ve 4 evlat babasıydı. Esendağlı’nın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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