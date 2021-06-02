Kalkanlı’da bir kişi kaynak yaparken atılan kıvılcımlar, yangına yol açtı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 11.00 sıralarında, Kalkanlı’da Tepe Mevkiinde, A.K. (E-26), gerekli emniyet tedbirlerini almadan güneş paneli ayaklarına kaynak yaptığı sırada makinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu; Şenol Kovancı’ya ait 3 adet zeytin ile bir adet alıç ağacı kısmen, 17 adeti arpa, 65 adeti vigo olmak üzere toplam 82 adet balya, GL 274 plakalı araç, bir remorka ait 2 adet teker lastiği, 2 top sulama lastiği, bir erik ağacı, bir incir ağacı, Ulaş Türe’ye ait BD 148 plakalı araç ile iki dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar tamamen yanarak zarar meydana gelmiştir.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Polisin olayla ilgli soruşturması devam etmektedir .