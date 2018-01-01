KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hüseyin ÇİÇEK-Osman ZORLU

İskele’ye bağlı Mehmetçik’ten yılın son günü acı bir haber geldi. Mehmetçik sakini 72 yaşındaki Emir Hüseyin Mirka, havuza düşüp yaşamını yitirdi. Mirka’ya yapılan otopsi sonucu kalp krizi ve buna bağlı olarak suda boğulma nedeni ile yaşamını yitirdiği belirlendi. Mirka, dört çocuk yedi torun sahibiydi.

Sabah ölü bulundu

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Emir Hüseyin Mirka, dün sabah 08.15 sıralarında Çelebi Garden isimli otelin havuzunda ölü olarak bulundu. Ölüm tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsi sonucu Mirka’nın ölüm sebebinin kalp krizi ve suda boğulma olduğu tespit edildi. 2017 yılının son günü yaşama veda eden Mirka’dan geriye gözü yaşlı 4 evlat ile 7 torun kaldı. Mirka’nın bugün Mehmetçik’te defnedilmesi bekleniyor.

Diyalog