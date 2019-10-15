KANALİZASYON İHALESİ İMZALANDI

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şehrin altyapısına yönelik öz kaynaklarıyla yaptığı yatırımlar kapsamında “Kaymaklı Bölgesi 5. Etap Kanalizasyon ihalesini” imzaladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile ihaleyi kazanan Sütçüoğlu LTD adına Derviş Sütçüoğlu tarafından imzalanan ihale ile toplam 3 sokakta kanalizasyon hattı döşenecek.

150 günde tamamlanması kararlaştırılan ihale ile 180 hane, kanalizasyona bağlanacak, toplam hat uzunluğu ise 530 metre olacak.

İhale kapsamında Vedia Barut Sokak, Hasan Ruso Sokak ile İsmail Mustafa Sokak kanalizasyon sistemine dahil edilecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2019 yılı içerisinde 5 kanalizasyon ihalesine imza atıldığını belirterek, bu ihale ile birlikte Kaymaklı’da 3 sokakta 180 hanenin kanalizasyon sistemine dahil olacağını söyledi.