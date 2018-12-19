"Kanıtlasınlar oyunculuğu bırakırım"

Kıvanç Tatlıtuğ, köpeği Mars'ın kulaklarını 'yakışıklı olsun' diye kestiği iddialarına isyan etti...

Papağana işkence uyguladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınıp akıl hastanesine sevk edilen Murat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyürken , köpeğine işkence yaptığı iddiası Kıvanç Tatlıtuğ'u çıldırttı.



Bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Tatlıtuğ " Mars ve Pars’ı aldığımız zaman kulakları kesik alınmıştır, biz merdiven altı işler yapmayız. Hele ki toplumun önünde olan bireyler olarak. Kulaklarını benim kestiğimi iddia eden ve bunu belgesiyle kanıtlayacak birisi çıksın, açıklasın. Eğer kanıtlarsanız, ben hemen yaptığım oyunculuk mesleğini bırakıp, başka işlerle uğraşacağımın sözü bendedir" dedi.