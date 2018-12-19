O isim MasterChef'e veda etti!

Masterchef Türkiye'nin final etabına girilmesinin ardından büyük ödül için mücadele edecek iki isim belli oldu. MasterChef'te kim elendi sorusu, yarışmanın ardından en çok araştırılan konulardan oldu. Heyecanla takip edilen yarışma programı MasterChef'te finale kalarak büyük ödül için mücadele edecek isimlerin kim olduğu merakla araştırılıyor. Peki, MasterChef'te dün kim elendi, finale kimler kaldı?

Ekranların heyecan dolu yarışma programı MasterChef'te bu akşam ilginç anlar yaşandı. Haftanın ilk gününde 4 kişi olan isimlerden Meltem, Uğur, Kerem ve Burcu son ana kadar müthiş bir performans gösterdi. Oynanan oyunların ardından dün Meltem hayallerine veda etti. Bugün yayınlanan yarışmada ise yarışmacılar 3 kişilik bir kaptanlık yarışı oynadılar. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? İşte büyük finale kalan iki isim.

MasterChef Türkiye büyük finali 23 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'da Tv8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

KİM ELENDİ?

MasterChef'te oynanan oyunların ardından finale giden ilk isim Uğur oldu. Son ikiye kalan Burcu ve Kerem arasında oldukça kritik bir eleme oyunu yaşandı. Bir dünya mutfağı bir de Türk mutfağından yemek pişiren yarışmacılardan en beğenilen isim Uğur'un rakibi olmaya hak kazandı. Oynanan eleme oyununun ardından finale giden isim Kerem oldu ve Burcu yarışmaya veda etti.

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

MasterChef'te oynanan 3'lü kaptanlık yarışının ardından bu akşam en iyi kaptanlık görevini üstlenen ve takımına en iyi yemekleri çıkartan isim Uğur oldu. Böylelikle şeflerin verdiği kararla Uğur ilk finalist olma şansını yakaladı.

Eleme etabına kalan isimlerse Kerem ve Burcu oldu. İki isim arasında bir kişi daha finale gitme şansını yakaladı. Böylelikle Uğur'un finaldeki rakibi Kerem oldu.

DÜN KİM ELENDİ?

MasterChef’in finalistleri için 3 tur yapıldı. Elenme riskini atlatan ilk isim Burcu, ikinci turun galibi ise Uğur oldu. Son ikiye Kerem ve Meltem kaldı. Final haftasına kadar kalmayı başaran Meltem, MasterChef Türkiye'ye veda etti.