Kansere karşı koruyucu kalkan...

Karalahananın faydaları nelerdir? Karalahana neye iyi gelir?

Tüm süper sağlıklı yeşilliklerin arasında karalahana kraldır. Var olan en sağlıklı ve en besleyici bitki besinlerinden biridir. Turpgiller ailesine ait olan ve çorbası, yemeği, salatası, dolması yapılan bu iri ve kalın yapraklı sebzenin sağlık açısından faydaları saymakla bitmez. Şimdi, karalahananın faydalarına daha yakından bakalım... Karalahananın faydaları nelerdir? Karalahana neye iyi gelir? İşte bilinmesi gerekenler...

Tam bir C vitamini deposu olan karalahana aynı zamanda A, B, E vitaminleri, kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir açısından da oldukça zengindir. Peki, karalahananın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

KARALAHANANIN FAYDALARI

Karalahananın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Alzheimer’e karşı etkili

İçerdiği yüksek K vitamini sayesinde konsantrasyonu güçlendirir. Sinir sistemi rahatsızlıklarına, unutkanlığa ve hatta Alzheimer'a karşı etkilidir.

Zararlı toksinleri atar

İçerdiği zengin C vitamini sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttan zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Kansere karşı etkili

Diğer yapraklı sebzelerde olduğu gibi karalahana da antioksidanlar bakımından çok zengindir. Bunlar arasında beta-karoten ve C vitamini ile çeşitli flavonoidler ve polifenoller bulunur. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerin oksidatif hasarını önlemeye yardımcı olan maddelerdir. Yapılan araştırmalarda, düzenli olarak karalahana tüketen kadınlarda meme kanseri oluşma riskinin azaldığı gösterilmiştir.

Kan dolaşımını düzenler

Karalahanadaki potasyum, kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur. Yüksek tansiyon, baş ağrısı gibi şikayetlere karşı tüketilebilir.

Göz sağlığını korur

İçerdiği beta-karotenler sayesinde göz sağlığını korumaya da yardımcı olan karalahana, katarakt oluşumunu engeller.

İltihaplanmayı önler

İltihap, artrit, kalp hastalığı ve birçok otoimmün rahatsızlıkların bir numaralı sebebidir ve hayvansal gıda tüketimiyle tetiklenir. Karalahana, iltihaplanmadan kaynaklanan bu hastalıkları önleyici özelliğe sahiptir.

Kalp hastalığı riskini azaltır

Karalahana, kalp hastalığı riskini azaltabilecek kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca kandaki şeker oranını düşürdüğü bilinmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Kara lahana, tiroid bezlerinin sağlıklı çalışabilmek için ihtiyaç duyduğu iyodinin absorbe edilmesini engelleyebilmektedir. Tiroid rahatsızlıkları bulunan kişilerin karal ahana tüketirken dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.