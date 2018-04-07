KANUNLARI PEK SEVMİYORUZ!

2017 yılı faaliyet raporlarına yansıyan istatistiklere göre 2017, 2016’yla kıyaslandığında ceza davalarının arttığı ortaya çıktı

Eniz ORAKCIOĞLU

Kaza Mahkemelerinde 2016’da dosyalanan 20 bin 491 davaya karşılık 2017'de bu sayı 16 bin 010’a düştü. 2017'de dosyalanan hukuk davaları sayısında 2016’ya kıyasla 4 bin 481 azalma yüzde 21.87 ve 2015’e kıyasla da 4262 yüzde 21.02 azalma oldu. Öte yandan, Kaza Mahkemelerinde 2016’da dosyalanan 28 bin 122 ceza davasına karşılık, 2017’de bu sayı 42 bin 538’e yükseldi. 2017'de dosyalanan ceza davaları sayısında 2016'ya kıyasla 14 bin 416 yüzde 51.26 artış oldu.

Lefkoşa baş çekti

2017 yılı faaliyet raporlarına göre, Lefkoşa Kaza Mahkemesi hukuk davalarında bu yıl da geçmiş yıllara kıyasla başı çekti, toplamda 6 bin 942 dava ile en yakın takipçisi Gazimağusa Kaza Mahkemesini dava sayısı olarak ikiye katladı. Gazimağusa Kaza Mahkemesi 3 bin 656 dava ile 2’inci sırayı alırken, Girne Kaza Mahkemesi 3 bin 594 dava görüşüldü. Bunların yanında Güzelyurt Kaza Mahkemesinde 868, İskele 544 ve Lefke’de 406 dava görüldü.

Alacak/verecek davaları 1’inci sırada

Raporlarda yine dikkat çeken bir başka önemli unsur da, “Alacak/verecek” davaları da en çok açılan ve görüşülen davalar oldu. Ülkede tüm kaza mahkemelerinde toplamda 10 bin 370 alacak verecek davası görüşüldü. 16 bin 010 davanın büyük bir bölümünü alacak-verecek davaları oluşturdu. “Alacak/verecek” davalarının ise toplamda 4 bin 529 dava ile “Banka/İcra Satış” davaları izledi.

Ceza davalarında yükseliş

Kaza Mahkemelerinde 2016’da dosyalanan 28 bin 122 ceza davasına karşılık 2017’de bu sayı 42 bin 538’e yükseldi. 2017'de dosyalanan ceza davaları sayısında 2016'ya kıyasla 14 bin 416 yüzde 51.26 artış oldu.

Trafik suçları yine başı çekti

2017 faaliyet raporlarına göre ceza davalarında 2013, 2014, 2015 ve 2016’da da olduğu gibi yine trafik suçları aldı. Bunun yanında 2016 yılına kıyasla dosya edilen trafik suçları ile ilgili dava sayısında bir hayli yükseliş olduğu gözlemlendi. 2016’da 23 bin 898 olan dava sayısı 37 bin 801’e çıktı.

Ceza davalarında da başı Lefkoşa çekti

2017 yılı faaliyet raporlarına göre geçtiğimiz yıl dosya edilen 42 bin 538 davanın 36 bin 178’i neticelendirildi. Bunun yanında, Hukuk davalarında olduğu gibi ceza davalarında da başı Lefkoşa’nın çektiği görülmekte. 42 bin 538 ceza davasının 16 bin 363 Lefkoşa Kaza Mahkemesinde dosyalandı. İstatistiklere göre Lefkoşa’yı 12 bin 544 dava ile Girne Kaza Mahkemesi, 7 bin 901 dava ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi, 3 bin 230 dava ile Güzelyurt, bin 835 dava ile İskele ve 665 dava ile Lefke Kaza Mahkemesi izledi.

2017 yılı içerisinde Kaza Mahkemelerinde dosya edilen

hukuk davalarının konularına göre tasnifi:

Son beş yıl zarfında Kaza Mahkemelerinde dosya

edilen ceza davalarının dava nevilerine göre durumu:

Ceza davalarının mahkemeler itibarıyla dağılımı:

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