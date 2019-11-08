KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

07.10.2019 tarihinde saat 14:00 sıralarında Gazimağusa’da, M.K.(E-21)’nin kullanımında bulunan araçta ve üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.