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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

21 yaşındaki genç tutuklandı!

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07.10.2019 tarihinde saat 14:00 sıralarında Gazimağusa’da, M.K.(E-21)’nin kullanımında bulunan araçta ve üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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