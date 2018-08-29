Kapısız: Eylemimiz kalkmış değil, 2 gün süreyle askıya alındı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız bu sabah, BRT’de canlı olarak yayınlanan Sabah Haber’in sorularını yanıtladı. Kapısız, bir uzlaşının söz konusu olmadığını, hükümete ek mesailerle ilgili Kanun Gücünde Kararname’nin geri çekilmesi için zaman tanıdıklarını kaydetti.