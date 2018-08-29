Atakan:Ercan’da eylem sona erdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Atakan açıklamasında Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Ercan’da uyguladığı eylemin sona erdiğini belirtti. Açıklamanın tam metni şöyle;

"Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Ercan Havaalanı'nda uygulanan eylem sona erdi. Asgari yarım saat içinde havaalanı normal akışına dönecek. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren tüm hava trafik kontrolörü arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim."