Kaplıca- Büyükkonuk arası yolda toprak kayması oluştu
Sennaro Restoran civarında
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Kaplıca- Büyükkonuk arası Sennaro Restoran civarında yola taş ve toprak kayması oluştu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kaplıca- Büyükkonuk arası Sennaro Restoran önleri yola taş ve toprak kayması olmuştur.
Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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