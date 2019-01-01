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Kaplıca- Büyükkonuk arası yolda toprak kayması oluştu

Kaplıca- Büyükkonuk arası yolda toprak kayması oluştu

Sennaro Restoran civarında

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Kaplıca- Büyükkonuk arası Sennaro Restoran civarında yola taş ve toprak kayması oluştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kaplıca- Büyükkonuk arası Sennaro Restoran önleri yola taş ve toprak kayması olmuştur.

Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

 

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