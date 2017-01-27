KAR GELDİ!

Soğuk hava dalgası KKTC’yi de etkisi altına aldı. Beşparmak Dağları’na kar yağdı.

KKTC Meteoroloji dairesinden yapılan açıklamaya göre Bölgemiz alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altındadır.

Ülkemizde bugün öğle saatlerinden itibaren hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu dağlık kesimler ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.