Lefkoşa6 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KAR GELDİ!
KAR GELDİ!

KAR GELDİ!

Kar geldi!

A+A-

Soğuk hava dalgası KKTC’yi de etkisi altına aldı. Beşparmak Dağları’na kar yağdı.

1-20170127142226.jpg

KKTC Meteoroloji dairesinden yapılan açıklamaya göre Bölgemiz alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altındadır.

2-713.jpg

Ülkemizde bugün öğle saatlerinden itibaren hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu dağlık kesimler ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

3-368.jpg

Rüzgarın  kuzey ve batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

4-179.jpg

5-103.jpg

Bu haber toplam 5678 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.