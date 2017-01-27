Lefkoşa-Haspolat yolunda TIR kazası
Lefkoşa-Haspolat yolunda TIR kazası
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Lefkoşa -Haspolat yolunda bu sabah yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Bariyerler facia olmasını önledi. Ali Gezmen isimli tür şoförü Haspolat Lefkoşa Anayolu’nda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Tır şoförü orta refüje girdi. Gezmen, 3 aydınlatma direğine de hasar vererek kısmen karşı şeride geçerek durabildi. Şoför hastaneye kaldırıldı.
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Etiketler : Lefkoşa-Haspolat yolunda TIR kazası
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