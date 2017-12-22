KARA PARA AKLAMIŞTI ŞİMDİ DE...

İki ay önce “Kara para aklama” suçundan tutuklanarak teminata bağlanan Sajid Masood Mohammad bu kez “Kanunsuz ateşli silah” suçlaması ile yargıç karşısına çıkarıldı

Devrim DEMİR

Girne’de “Kara para aklama” suçundan Ekim ayında tutuklanan Sajid Masood Mohammad, Kasım-Aralık ayları arasında kanunsuz ateşli silah ”tasarruf ve taşıma” suçlarından tutuklandı.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, Sajid Masood Mohammad’ın işlediği suçun ciddiyetine dikkati çekerek kamuda artış gösteren ciddi ve vahim suçlar arasında yer alan kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf suçlarının ağır cezalık bir suç olduğuna dikkati çekti.

Mesutoğlu, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 100 Bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlı Sajid Masood Mohammad, Kasım-Aralık ayları arasında meydana gelen kanunsuz ateşli silah ”tasarruf ve taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Özmüezzin, Mohammad’ın taşıdığı boş şarjör’ün önceki gün Doğanköy’de evinde yapılan aramada bulunduğunu belirterek, işlediği suçu kabul ettiğini kaydetti.

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talebinde bulundu.

Havadis