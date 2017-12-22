GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Vize borcu nedeniyle sınır dışı edildiği ülkeye işlem yaptırmadan giren Sırrı Uludağ, üç ay sonra yakalanarak mahkemeye çıkarıldı

Devrim DEMİR

Uzun yıllar ülkede yaşadığını öne süren ve 2007 yılında vize borcu nedeniyle sınır dışı edilen Sırrı Uludağ, çocuklarını ve eşinin mezarını burada bıraktığını öne sürerek on yıl sonra giriş işlemlerini yaptırmadan yeniden giriş yaptı.

23 Eylül tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapan ve üç aydır ülkede kaçak kaldığı öğrenilen Uludağ, önceki gün tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan sorgulamada, işlediği suçu kabul eden Uludağ aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığına dikkati çekerek yargılanıncaya kadar 7 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Üç aydır ülkede kaçak

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlı Sırrı Uludağ’ın 23 Eylül tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan gerekli yasal işlemleri yaptırmadan giriş yaptığını anlattı.

Özmüezzin, zanlının 2007 yılında vize borcundan dolayı ihraç edildiğini söyledi.

Uludağ’ın önceki gün Girne’de tespit edildiğini söyleyen Özmüezzin, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Gözyaşlarına boğuldu

Polis ifadesinin ardından mahkeme tarafından söz hakkı verilen Sırrı Uludağ, vize borcunun olduğunu kabul ettiğini ancak 4 çocuğunu 15 yıldır görmediğini ve bu yolu seçtiğini gözyaşları içinde anlattı.

Uludağ,” Eşimin mezarı Lapta’da 4 çocuğum var 15 yıldır onları görmedim. Eşim rahmetli olunca bakamadığım için ikisini yurda verdiler, girişim yasaklanınca 3 kez gelmeyi denedim, başaramadım. 1981 yılından bu yana bu ülkede yaşadım her türlü işi yaptım, cezaya girince ihraç edildim” sözlerini kullandı.

Havadis