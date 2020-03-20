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Karantina şartlarına uymayan şahsa yasal işlem

Karantina şartlarına uymayan şahsa yasal işlem

Karantina şartlarına uymayan şahsa yasal işlem

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15.03.2020 tarihinde, yurt dışından gelerek KKTC’ye giriş yapan ve 14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gereken A.B.A.(E-25)’nın yasal emirlere uymayarak Girne’de evinden çıktığı tespit edilmiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiuye göre bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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