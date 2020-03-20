İngiltere’de panik yaratan görüntü!

Corona virüsü paniği tüm dünyayı sararken, Monaco Prensi II. Albert da hastalığa yakalanan isimler arasına katıldı. Grace Kelly Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Prens’in son temasları da uluslararası basında gündem oldu.

II Albert’ın teşhisten 9 gün önce Prens Charles’la bir araya gelmesi İngiliz basınını alarma geçirdi. İkilinin 10 Mart’ta Londra´da düzenlenen bir etkinlikteki görüntüleri yayınlandı.

Söz konusu görüntülerde Albert ve Charles’ın aynı masada oturmaları dikkat çekiyor. Görüntüler hızla yayılsa da Buckingham Sarayı’ndan Prens Charles´ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kraliyet üyelerinin gün boyunca doktorlar tarafından durumlarının takip edildiği belirtiliyor.