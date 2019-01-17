KARAPAŞAOĞLU'NUN İSTİNAF DURUŞMASI BUGÜN

Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Askeri Mahkeme’deki kararı için istinaf duruşması bugün yapılacak.

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, 3 Ocak’ta Askeri Mahkeme’nin verdiği kararla ilgili olarak, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun avukatı Öncel Polili’nin dosyaladığı istinafın görüşülmesi bugün yapılacak.

İstinaf başvurusunda, Bakanlar Kurulu yasa değişiklik kararı ile suçun teknik olduğu göz önüne alınmadığı, Karar verilirken AİHS 5 ve 9’un ihlal edilmiş olabileceği göz önüne alınmadığı, savunmadaki bu iddiaya kararda cevap verilmediği için adil yargılanma ilkesinin çiğnendiği görüşlerine yer verilmişti.

Bugün vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu da cezaevinden çıkarılıp, Askeri Mahkemeye istinaf duruşması için getirilecek…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm siyasi partilerin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, anti-militaristlerin ve barış aktivistlerinin, bugün saat 9:30’de Askeri Mahkemede görülecek olan istinaf duruşmasında destek istendi.