KARAYA OTURDUĞUYLA KALDI!

Gazimağusa’da şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan “M-V Chrisdul” isimli yük gemisini kurtarma çalışmaları henüz başlamadı. Kurtarma işlemi geminin fiyatından fazla olabileceği bildirildi.

Gazimağusa halkı karaya oturan geminin artık Gazimağusa’nın bir sembolü haline geldiğini, geminin şimdiki kullanılış amacı dışında önceki yıllarda özellikle mülteci kaçakçılığı yapmak için kullanıldığını belirterek, ileride güzel bir düzenleme ile ziyaretlere açılırsa şaşırmayız şeklinde konuştular.

Halkın Sesi