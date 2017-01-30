MAĞUSA DEVLET HASTANESİ'NDE VİCDANSIZLIK!

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde refakatçi olarak bulunan bir hasta yakını “bir bardak sıcak su” aldı diye hemşireler tarafından azarlandığı iddia edildi.

Mağusa Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi gören eşinin yanında refakatçi olarak bulunan kadın, hastanede bulunan su sebilinden bir barda sıcak su aldığı gerekçesiyle hastane hemşiresi tarafından azarlandığı iddia edildi.

Hemşirenin kendisine “bizden izin almadan neden su alıyorsun, benim sinirlerimi bozma” dediğini gözyaşları içinde anlatan yaşlı kadın, hastaneye geldiği günden beri aynı tavırla karşılaştığını da ifade etti.

Sosyal Medya’da Süleyman Züğürt’ün paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:

“Gazimağusa Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan hasta yakınına "bir bardak sıcak su gidip aldı" diye görevli sarı saçlı aşık suratlı hemşire 07:30 sularında kulaklarımla duyduğum şu kelimeleri söyledi:

"Bizden izin almadan niye alıyorsun, benim sinirlerimi bozma"…

Bunun üzerine hasta yakını yaşlı kadın ağlamaya başlar…

Aldığı sıcak suyu döker. Eksik olsun annen yaşında kadına niye böyle davranın der ve ağlar. Akşamdan beri uykusuz hastasının başında nöbet tutan hasta yakını yaşlı teyzeye devlet memuru hemşirenin yaptığı bu davranışa müdahale ettim düzgün konuşun dedim…

Bana sen ne karışıyorsun git yerine otur dedi... Gestapo tavrıyla yoğun bakım servisinde terör ettiren bu hemşireyi kınıyorum yorumu size bırakıyorum.

Aynı zamanda bizimle ilgili farklı bir konuda aynı tavırları sergileyen dâhiliye doktoru Aysel hanımı da kınıyorum…

Asli görevleri hastaya hizmet olan ve bunun için maaş alan bu gibi insanlardan hesap soramayan devlet düzenine de lanet olsun diyorum...

Görevini layıkıyla yapan Ayşe ve Ziynet hemşireler gibi hemşireleri ve doktorları tenzih ederek ve onların affına sığınarak söylüyorum…