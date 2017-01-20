KARDEŞİNİN YANINA GİTTİ

Evinde 908 adet extacy hap, 6 adet parçalanmış hap, 6 gram uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde ve 4 gram bonzai bulunan Sedat Bal, cezaevine gönderildi

Emine UYSAL

Lefkoşa’da ikametgahında 908 adet extacy hap, 6 adet parçalanmış hap, 6 gram uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde ve 4 gram bonzai bulunan Sedat Bal, 45 günü aşmayan süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Sedat Bal, Girne’de 30 Aralık’ta ‘25 adet extacy’ hapla yakalanıp cezaevine gönderilen Serkan Bal’ın zulası olduğu belirtilen uyuşturucu hap ve diğer maddeleri, alıp kendi evinde sakladığı için tutuklanmıştı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan Sedat Bal, dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Ayşe Kaymak Şadi, tanık olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Cemal Ramiz’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Ramiz, 13 Ocak’ta saat 11.30’da zanlı Sedat Bal’ın ikametgahında yapılan aramada 908 adet extacy olduğuna inanılan hap, 6 adet parçalanmış uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, 6 gram uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde, 4 gram bonzai sentetic cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını anımsattı.

Cemal Ramiz, Serkan Bal’ın 2 Ocak’ta iki ayı geçmemek üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak gönderildiğini belirterek, zanlı Sedat Bal’ın da tutuklu yargılanmasını talep etti.

Talebi yerinde bulan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı Sedat Bal’ın 45 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs