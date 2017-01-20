KUYUMCU SOYGUNLARI DAVASI TARİH BEKLİYOR

Lefkoşa’da meydana gelen üç kuyumcu soygununun failleri olarak yakalandıktan sonra polis hücresinden de firar eden İranlı dört zanlı, tutukluluk süreleri dolduğu için dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Emine UYSAL

Lefkoşa'da üç ayrı tarihte gerçekleşen 1 milyon TL'lik üç kuyumcu soygununun faili olarak yakalandıktan sonra polis hücresinden kaçan ancak aynı gün yeniden yakalanan İranlı 4 profesyonel hırsızın, cezaevinde hükümsüz tutuklu kaldıkları süre doldu.

Altınbaş, Erdinç ve Lal Kuyumculuk'tan 1 milyon TL'lik 3 kilo altın çaldıkları gerekçesiyle cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan Saeid Rohani, Majid Emami, Arash Nourbakhsh ve Mansour Rajabi dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Rauf Kürşad’ın huzuruna çıkarıldı.

Savcı Atilla Enver Etkin, dava dosyasındaki evrakların tamamlanmak üzere olduğunu beyan edip, davanın ertelenmesini talep etti. Yargıç Rauf Kürşad, davayı itham ve duruşmasına başlanılmak üzere ileri bir tarihe erteledi.

Hücreden firar etmişlerdi…

30 Eylül’de havaalanında çalıntı altınların tamamına yakını ile gözaltına alınan 4 zanlı, 17 Ekim’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ndeki hücrelerinden havalandırma boşluğundaki demiri sökerek firar etmişti.

Lefkoşa'da Dereboyu'nda eski makarna fabrikası bölgesinde aynı gün fark edilen firariler, polisi görünce saklandıkları yerden koşarak güneye geçmeye çalışırken ara bölgede BM Barış Gücü askerleri tarafından yakalanmıştı.

Firar olayının ardından, soyguncu Saeid Rohani’nin ağzında pırlanta taşları olduğu anlaşılmıştı.

Alsancak’ta bir otel odasında yakalanan 4 soyguncudan Saeid Rohani’nin, polisin geldiğini ve yakalandıklarını anladığı anda naylona sardığı 31 pırlanta taşını, yutup, polisin tuvaletinde dışkılama yoluyla çıkarmış, pırlantaları polis hücresindeki battaniyenin içinde yaklaşık 20 gün sakladığı ortaya çıkmıştı.

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