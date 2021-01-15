Kardeşler fırını çıkan Pozitif vakalar nedeniyle üretime bir süreliğine ara verdi

Lapta bölgesinde bulunan Kardeşler fırını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işletmelerinde bazı personellerinin Covid 19 test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı bir süre üretime ara verdiklerini duyurdu.

Kardeşler fırınının sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Değerli halkımız;

Dünyanın ve Ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 sürecinden malesef ki işletmemiz de olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır. İşletmemizdeki bazı personellerin test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı hem kendi sağlığımız hem de sizlerin sağlığı ve sizlere ileride daha kaliteli hizmet verebilmek adına, bir süreliğine üretimimize ara verdiğimizi bildiririz.

Daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere.

Lapta Kardeşler Fırını