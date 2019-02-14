Karın ağrısı ve mide bulantısıyla kendini gösteriyor...

Duodenit nedir? Duodenit nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Her yaştan kadın ve erkeklerde ortaya çıkabilen, akut veya kronik olabilen Duodenit nedir? Duodenit nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Bir bakteri, mantar, viral enfeksiyon, ağır hastalık, stres, NSAID’ler, steroid ilaçlar, tütün ürünleri veya alkol kullanımı gibi nedenlerle ortaya çıkan Duodenit hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Duodenit nedir? Duodenit nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

DUODENİT NEDİR?

Duodenit veya diğer bir adıyla on iki parmak bağırsağı iltihabı duodenumda meydana gelen, ince bağırsağın başlangıcı olan iltihaptır. Oniki parmak bağırsağındaki iltihaplanma karın ağrısı, kanama ve diğer gastrointestinal semptomlara neden olabilir. Duodenitlerin en sık rastlanan nedeni Helicobacter pylori (H pylori) adı verilen bir bakteri türü ile ilişkili mide enfeksiyonudur. Bu organizma normalde hassas duodenal astarı asitli mide içeriğinden koruyan mukus bariyerini bozar. Bu bariyerin kaybı kişide kronik bir iltihaba ve duodenum ülserine neden olur.

Birçok kişiye genç yaşta H pylori bulaşır, ancak semptomlar yetişkin yaşlara kadar görülmez. Bazı insanlarda, H pylori enfeksiyonu duodenite neden olur; tedavi edilmediği takdirde duodenumda ülsere (açık yara) yol açabilir. Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), alkol veya tütün gibi ilaçların uzun süre ciddi şekilde ve uzun süre kullanılması da duodenite yol açabilir. Daha az yaygın olarak, Crohn hastalığı duodenite neden olabilir.

Belirtiler aniden ortaya çıkarsa ve kısa bir süre rahatsız edici olursa, akut duodenit, aylarca hatta yıllarca uzun süre boyunca ortaya çıkarsa kronik duodenit olarak adlandırılır.

DUODENİT BELİRTİLERİ

Duodenitin belirti ve semptomları sabit veya sporadik olabilir ve hastalık seyri bireyler arasında farklılık gösterir. Sebep H pylori ise, semptomlarınız enfeksiyon tedavi edilmediği sürece kalacaktır. Duodenitli bazı kimselerde hiçbir belirti olmaz, bazıları ise kusma ile veya kusma olmadan yanma ağrısı veya bulantı olabilir.

DUODENİT NEDENLERİ

Duodenite genellikle Helicobacter pylori (H pylori) adı verilen bakteriler neden olur. Aşağıdakiler ayrıca duodenite yol açabilir:

– Bir bakteri, mantar veya viral enfeksiyon

– Ağır hastalık veya stres

– NSAID’ler, aspirin veya steroid ilaç

– Tütün ürünleri veya alkol kullanımı

– Crohn hastalığı

– Kanser tedavisi için radyasyon

– Mide veya ince bağırsakta yaralanma

– Bir düğme pil gibi yuttuğunuz toksik bir nesne

DUODENİT TEDAVİSİ

H pylori ile ilişkili duodenit durumunda, enfeksiyon antibiyotiklerle başarıyla tedavi edilebilir. H pylori ile ilişkili olmayan duodenitlerde, mide asidini azaltan ilaçlar etkili bir tedavi olabilir. Ellerinizi sabun ve suyla yıkamak gibi ortak hijyen uygulamalarını izleyerek H pylori enfeksiyonu riskinizi azaltabilirsiniz. Alkol tüketimini sınırlama ve steroid olmayan antienflamatuar ilaçları (NSAID) kullanımınızı sınırlama gibi yaşam tarzı değişiklikleri, H pilori ile ilgili olmayan duodenit riskinizi azaltabilir.

Şiddetli karın ağrısı, kanlı veya siyah katranlı tabureler veya kanlı veya siyah kusma gibi ciddi semptomlar için derhal tıbbi yardım isteyin.

Duodenit tedavisi görüyorsanız, ancak hafif belirtiler tekrar ediyorsa hemen tıbbi yardım alın.