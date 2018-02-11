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KARLI DAĞIN SON GÜNLERİ

KARLI DAĞIN SON GÜNLERİ

Hafta sonu tatilini fırsat bilen Kıbrıslı Türkler soluğu Trodos’ta aldı

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Pelin YÜKSELAY

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kar sezonu sona ermeden soluğu Trodos’ta aldı.

Sabah saatlerinden itibaren başkent Lefkoşa’nın Metehan Sınır Kapısı’na yönelen vatandaşlar, araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Kalabalıktan dolayı işlemlerin yavaş ilerlediğini belirten vatandaşlar, dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşların büyük bir kısmı Trodos’a gideceğini söylerken, bir kısmı da alış-veriş merkezlerinde vakit geçireceğini söyledi.

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