KARLI DAĞIN SON GÜNLERİ
Hafta sonu tatilini fırsat bilen Kıbrıslı Türkler soluğu Trodos’ta aldı
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Pelin YÜKSELAY
Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kar sezonu sona ermeden soluğu Trodos’ta aldı.
Sabah saatlerinden itibaren başkent Lefkoşa’nın Metehan Sınır Kapısı’na yönelen vatandaşlar, araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.
Kalabalıktan dolayı işlemlerin yavaş ilerlediğini belirten vatandaşlar, dakikalarca beklemek zorunda kaldı.
Diyalog muhabirine konuşan vatandaşların büyük bir kısmı Trodos’a gideceğini söylerken, bir kısmı da alış-veriş merkezlerinde vakit geçireceğini söyledi.
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