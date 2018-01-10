KARMANIN LİDERİ ÖZERSAY VE ERHÜRMAN!
Karmanın lideri Özersay
Seçim sistemi içerisinde yer alan ve seçmenin, partileri değil, adayları tercih ettiği karma oy kullanımında, Kudret Özersay ve Tufan Erhürman en çok tercih edilen isimler oldu
Bertuğ TOPAL
7 Ocak 2018 erken genel seçimlerin geride kalması ve kazananın açıklanmasının ardından merak edilen en önemli noktalardan biri karma oyların ne kadar olacak ve hangi adayın daha fazla karma olacağı noktasındaydı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun dün sonuçları açıklamasının ardından bu soru işaretleri de cevaplarını bulmuş oldu.
Ülke genelinde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay en fazla karma oy alan ada olurken onu Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman izliyor.
Karmanın lideri Özersay
7 Ocak erken genel seçimlerinde milletvekil isimlerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan karma oylarda, Halkın Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel başkanları ilk sıralarda yer alarak diğer adaylara karmada ciddi fark attı.
Özersay 7 bin 699, Erhürman ise 6 bin 165 karma oyu alırken TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit 4 bin 15, Demokrat Parti Genel Başkanı 2 bin 432 ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı erhan Arıklı bin 29 oy aldı.
Özgürgün 43’üncü sırada
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün parti içi oylarda mühür ve tercih toplamında en çok oyu almasına rağmen, karma oylardan gelen oylarla Faiz Sucuoğlu ve Ersin Tatar’ın gerisinde yer aldı. Özgürgün karma oylardan sadece bin 766 oy alarak 50 vekil arasında 43’üncü olabildi.
Çeler üçüncü
Ada genelinde Özersay ve Erhürman en yüksek karma oyu alırken, TDP adayı Zeki Çeler dikkat çeken başka bir isim oldu. İlk üç içerisinde yer alan ve 5 bin 398 karma oyu alan Zeki Çeler’i 4035 karma oyla Sıla Usar İncirli ve 4015 karma oyla Cemal Özyiğit takip etti.
PARTİSİ İSİM ALDIĞI KARMA
Halkın Partisi Kudret Özersay 7 bin 699
Cumhuriyetçi Türk Partisi Tufan Erhürman 6 bin 165
Toplumcu Demokrasi Partisi Zeki Çeler 5 bin 398
Cumhuriyetçi Türk Partisi Sıla Usar İncirli 4 bin 35
Toplumcu Demokrasi Partisi Cemal Özyiğit 4 bin 15
Cumhuriyetçi Türk Partisi Özdil Nami 4 bin 7
Toplumcu Demokrasi Partisi Hüseyin Angolemli 3 bin 996
Cumhuriyetçi Türk Partisi Doğuş Derya 3 bin 739
Cumhuriyetçi Türk Partisi Fazilet Özdenefe 3 bin 471
Halkın Partisi Hasan Topal 3 bin 456
Halkın Partisi Ayşegül Baybars 3 bin 21
Cumhuriyetçi Türk Partisi Erkut Şahali 3 bin 309
Ulusal Birlik Partisi Faiz Sucuoğlu 3 bin 307
Halkın Partisi Erek Çağatay 3 bin 291
Cumhuriyetçi Türk Partisi Teberrüken Uluçay 3 bin 243
Ulusal Birlik Partisi Ersin Tatar 3 bin 138
Ulusal Birlik Partisi Sunat Atun 3 bin 10
Ulusal Birlik Partisi Kutlu Evren 2 bin 968
Cumhuriyetçi Türk Partisi Asım Akansoy 2 bin 939
Ulusal Birlik Partisi Ali Pilli 2 bin 710
Halkın Partisi Jale R. Rogers 2 bin 626
Halkın Partisi Tolga Atakan 2 bin 571
Cumhuriyetçi Türk Partisi Armağan Candan 2 bin 550
Ulusal Birlik Partisi Olgun Amcaoğlu 2 bin 512
Halkın Partisi Gülşah S. Manavoğlu 2 bin 496
Cumhuriyetçi Türk Partisi Fikri Toros 2 bin 483
Ulusal Birlik Partisi Hasan Taçoy 2 bin 466
Ulusal Birlik Partisi Oğuzhan Hasipoğlu 2 bin 439
Demokrat Parti Serdar Denktaş 2 bin 432
Ulusal Birlik Partisi Ersan Saner 2 bin 305
Cumhuriyetçi Türk Partisi Biray Hamzaoğulları 2 bin 298
Ulusal Birlik Partisi Dursun Oğuz 2 bin 261
Ulusal Birlik Partisi Zorlu Töre 2 bin 180
Demokrat Parti Fikri Ataoğlu 2 bin 145
Ulusal Birlik Partisi İzlem G. Altuğra 2 bin 140
Halkın Partisi Hasan Büyükoğlu 2 bin 54
Halkın Partisi Mesut Genç 2 bin 25
Ulusal Birlik Partisi Nazım Çavuşoğlu bin 967
Ulusal Birlik Partisi Ünal Üstel bin 960
Ulusal Birlik Partisi Menteş Gündüz bin 862
Ulusal Birlik Partisi Aytaç Çaluda bin 852
Ulusal Birlik Partisi Resmiye Canaltay bin 824
Ulusal Birlik Partisi Hüseyin Özgürgün bin 766
Ulusal Birlik Partisi Özdemir Berova bin 630
Ulusal Birlik Partisi Önder Sennaroğlu bin 562
Cumhuriyetçi Türk Partisi Salahi Şahiner bin 502
Demokrat Parti Koral Çağman bin 373
Ulusal Birlik Partisi Yasemin Öztürk bin 199
Yeniden Doğuş Partisi Erhan Arıklı bin 29
Yeniden Doğuş Partisi Bertan Zaroğlu 689
Havadis
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