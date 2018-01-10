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KARMANIN LİDERİ ÖZERSAY VE ERHÜRMAN!

KARMANIN LİDERİ ÖZERSAY VE ERHÜRMAN!

Karmanın lideri Özersay

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Seçim sistemi içerisinde yer alan ve seçmenin, partileri değil, adayları tercih ettiği karma oy kullanımında, Kudret Özersay ve Tufan Erhürman en çok tercih edilen isimler oldu

Bertuğ TOPAL

7 Ocak 2018 erken genel seçimlerin geride kalması ve kazananın açıklanmasının ardından merak edilen en önemli noktalardan biri karma oyların ne kadar olacak ve hangi adayın daha fazla karma olacağı noktasındaydı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun dün sonuçları açıklamasının ardından bu soru işaretleri de cevaplarını bulmuş oldu.

Ülke genelinde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay en fazla karma oy alan ada olurken onu Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman izliyor.

Karmanın lideri Özersay

7 Ocak erken genel seçimlerinde milletvekil isimlerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan karma oylarda, Halkın Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel başkanları ilk sıralarda yer alarak diğer adaylara karmada ciddi fark attı.

Özersay 7 bin 699, Erhürman ise 6 bin 165 karma oyu alırken TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit 4 bin 15, Demokrat Parti Genel Başkanı 2 bin 432 ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı erhan Arıklı bin 29 oy aldı.

Özgürgün 43’üncü sırada

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün parti içi oylarda mühür ve tercih toplamında en çok oyu almasına rağmen, karma oylardan gelen oylarla Faiz Sucuoğlu ve Ersin Tatar’ın gerisinde yer aldı. Özgürgün karma oylardan sadece bin 766 oy alarak 50 vekil arasında 43’üncü olabildi.

Çeler üçüncü

Ada genelinde Özersay ve Erhürman en yüksek karma oyu alırken, TDP adayı Zeki Çeler dikkat çeken başka bir isim oldu. İlk üç içerisinde yer alan ve 5 bin 398 karma oyu alan Zeki Çeler’i 4035 karma oyla Sıla Usar İncirli ve 4015 karma oyla Cemal Özyiğit takip etti.

PARTİSİ                                                                              İSİM                                      ALDIĞI KARMA

Halkın Partisi                                                     Kudret Özersay                               7 bin 699

Cumhuriyetçi Türk Partisi                            Tufan Erhürman              6 bin 165

Toplumcu Demokrasi Partisi                      Zeki Çeler                           5 bin 398

Cumhuriyetçi Türk Partisi                            Sıla Usar İncirli                  4 bin 35

Toplumcu Demokrasi Partisi                      Cemal Özyiğit                    4 bin 15

Cumhuriyetçi Türk Partisi                            Özdil Nami                         4 bin 7

Toplumcu Demokrasi Partisi                      Hüseyin Angolemli         3 bin 996

Cumhuriyetçi Türk Partisi                            Doğuş Derya                     3 bin 739

Cumhuriyetçi Türk Partisi                            Fazilet Özdenefe             3 bin 471

Halkın Partisi                                                     Hasan Topal                       3 bin 456

Halkın Partisi                                                     Ayşegül Baybars              3 bin 21

Cumhuriyetçi Türk Partisi                            Erkut Şahali                        3 bin 309

Ulusal Birlik Partisi                                          Faiz Sucuoğlu                    3 bin 307

Halkın Partisi                                                     Erek Çağatay                     3 bin 291

Cumhuriyetçi Türk Partisi                            Teberrüken Uluçay        3 bin 243

Ulusal Birlik Partisi                                          Ersin Tatar                          3 bin 138

Ulusal Birlik Partisi                                          Sunat Atun                        3 bin 10

Ulusal Birlik Partisi                                          Kutlu Evren                        2 bin 968

Cumhuriyetçi Türk Partisi                            Asım Akansoy                   2 bin 939

Ulusal Birlik Partisi                                          Ali Pilli                                  2 bin 710

Halkın Partisi                                                     Jale R. Rogers                   2 bin 626

Halkın Partisi                                                     Tolga Atakan                     2 bin 571

Cumhuriyetçi Türk Partisi                            Armağan Candan            2 bin 550

Ulusal Birlik Partisi                                          Olgun Amcaoğlu              2 bin 512

Halkın Partisi                                                     Gülşah S. Manavoğlu     2 bin 496

Cumhuriyetçi Türk Partisi                            Fikri Toros                          2 bin 483

Ulusal Birlik Partisi                                          Hasan Taçoy                      2 bin 466

Ulusal Birlik Partisi                                          Oğuzhan Hasipoğlu        2 bin 439

Demokrat Parti                                                Serdar Denktaş                                2 bin 432

Ulusal Birlik Partisi                                          Ersan Saner                       2 bin 305

Cumhuriyetçi Türk Partisi                            Biray Hamzaoğulları        2 bin 298

Ulusal Birlik Partisi                                          Dursun Oğuz                     2 bin 261

Ulusal Birlik Partisi                                          Zorlu Töre                          2 bin 180

Demokrat Parti                                                Fikri Ataoğlu                      2 bin 145

Ulusal Birlik Partisi                                          İzlem G. Altuğra               2 bin 140

Halkın Partisi                                                     Hasan Büyükoğlu            2 bin 54

Halkın Partisi                                                     Mesut Genç                      2 bin 25

Ulusal Birlik Partisi                                          Nazım Çavuşoğlu             bin 967

Ulusal Birlik Partisi                                          Ünal Üstel                          bin 960

Ulusal Birlik Partisi                                          Menteş Gündüz              bin 862

Ulusal Birlik Partisi                                          Aytaç Çaluda                     bin 852

Ulusal Birlik Partisi                                          Resmiye Canaltay           bin 824

Ulusal Birlik Partisi                                          Hüseyin Özgürgün          bin 766

Ulusal Birlik Partisi                                          Özdemir Berova              bin 630

Ulusal Birlik Partisi                                          Önder Sennaroğlu          bin 562

Cumhuriyetçi Türk Partisi                            Salahi Şahiner                   bin 502

Demokrat Parti                                                Koral Çağman                   bin 373

Ulusal Birlik Partisi                                          Yasemin Öztürk               bin 199

Yeniden Doğuş Partisi                                   Erhan Arıklı                        bin 29

Yeniden Doğuş Partisi                                   Bertan Zaroğlu                 689

Havadis

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