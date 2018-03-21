KARPAZ YOLUNDA KORKUNÇ KAZA!

Kumyalı Karpaz yolunda, Mehmet Güneş yönetimindeki KT 176 plakalı araç ile Esen Arıcı yönetimindeki PR 809 plakalı araçlar kafa kafaya çarpıştı. Saat 13.45 sularında meydana gelen kazada yaralanan dört kişinin olay yerine intikal eden ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor…

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