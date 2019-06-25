KATLE TEŞEBBÜS!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 20:00 sıralarında, Yenikent Gönyeli’de Lider Sokak içerisinde, B.D.(E- 32), B.İ. (E-27) ve S.T.(E-27) bir taraf, B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25) diğer taraf olmak üzere aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları sopalarla birbirlerine vurmak sureti kavga ettikleri sırada, B.A. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile B.D’nin üzerine iki el ateş edip adı edileni sağ bacak kısmından vurmak suretiyle ağır şekilde yaralamıştır.

Olayda yaralanan B.D. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. B.D.(E-32), B.İ. (E-27) ve S.T.(E- 27) tutuklandı. B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25) ise aranıyor.

Soruşturma devam ediyor.