ERCAN'DAN ÇIKAMADI!

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 17:00 sıralarında, Ercan Havaalanında, M.B.D.(E-42), tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 26,100 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturması devam etmektedir.