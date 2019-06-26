KATLE TEŞEBBÜS OLAYINDA GELİŞME!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 24.06.2019 tarihinde, Yenikent-Gönyeli’de iki grup arasında meydana gelen kavga ve B.D.(E- 32)’nin tabanca ile bacağından vurulması meselesinden aranmakta olan B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25) tespit edilerek tutuklandı.