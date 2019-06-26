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KATLE TEŞEBBÜS OLAYINDA GELİŞME!

KATLE TEŞEBBÜS OLAYINDA GELİŞME!

Bacağından vurulmuştu...

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 24.06.2019 tarihinde, Yenikent-Gönyeli’de iki grup arasında meydana gelen kavga ve B.D.(E- 32)’nin tabanca ile bacağından vurulması meselesinden aranmakta olan B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25) tespit edilerek tutuklandı.

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