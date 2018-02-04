KAVŞAKTA DURMADI, KAZAYA NEDEN OLDU

Sedef BOŞNAK

Dörtyol Kavşağı’nda, dün akşamüzeri dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası, büyük şans eseri ucuz atlatıldı.

Korkutan kaza, saat 15.30 raddelerinde meydana geldi.

Aracıyla, Alaniçi köyünden, Dörtyol’a doğru yönetimindeki KA 809 plakalı araçla seyreden Hasan Salınay, kavşakta durmadan, anayola çıktı. KA 809 plakalı araç sürücüsü, Dörtyol istikametine doğru seyrettiği esnada, Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyreden Ayşe Boranhan yönetimindeki HV 667 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle, her iki araç da yol içerisine savrularak, hasara uğradı.

HV 667 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kadın, kazayı büyük şans eseri ucuz atlattı. Hafif yara alan kadın, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kıbrıs