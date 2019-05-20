KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR!
Dikkat!
A+A-
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 21 - 27 Mayıs tarihleri arasında bölge genellikle yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın ve Çarşamba parçalı bulutlu; Perşembe Cuma ve Cumartesi parçalı az bulutlu; Pazar ve haftaya Pazartesi açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 - 38 derece ve sahillerde 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, sıcaklık
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.