Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR!
KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR!

KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR!

Dikkat!

A+A-

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 21 - 27 Mayıs tarihleri arasında bölge genellikle yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın ve Çarşamba parçalı bulutlu; Perşembe Cuma ve Cumartesi parçalı az bulutlu; Pazar ve haftaya Pazartesi açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 - 38 derece ve sahillerde 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.