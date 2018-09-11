KAYGAN YOL KAZAYA NEDEN OLDU!
Kaygan yolda duramayınca çemberde durdu
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MHA'da yer alan habere göre; Gazimağusa -İskele anayolu üzerinde dün saat 15.00 sıralarında Glapsides çemberinde hafif yağış sonrası yolda oluşan kayganlık kazaya davetiye çıkardı.
İskele mevkiinden gelen “CV 893” plakalı araç sürücüsünün yağmur sonrası oluşan kaygan yol sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Glapsides çemberine çıktı.
Çemberde bulunan toprağın ıslak olması sebebiyle; toprağa gömülen araç çember üzerinde durabildi. Kaza sonrası, araçta ve trafik levhalarında orta düzeyde hasar meydana geldi.
Kazadan kimsenin burnunun kanamadan kurtulması yüreklere su serpti.
Etiketler : Gazimağusa -İskele anayolu, kaza, Glapsides çemberi
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