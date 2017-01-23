KAYIP BURCU ÇELİK BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Kayıp Burcu Çelik Bulunarak Ailesine Teslim Edildi
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KAYIP BURCU ÇELİK BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Dünkü polis basın bülteninde 21 Ocak 2017 tarihinden beri kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Burcu Çelik (K-15) bulunarak ailesine teslim edildi.
Olaylarla ilgili polis soruşturmaları sürüyor.
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