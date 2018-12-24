KAYMAKLI ŞEHİTLERİ YARIN ANILACAK

Kaymaklı Şehitleri törenle anılacak. Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde yarın saat 09.00’da tören gerçekleştirilecek.

Kaymaklı Direnişi sırasında 25 Aralık 1963’te şehit düşen Hüseyin Ruso, 55 yıl sonra vurulduğu günde ebedi istirahatgahına kavuşacak.

Ruso, Küçük Kaymaklı Camii’nde saat 10.00’da kılınacak cenaze namazinin ardından vurulduğu ve anıtının da olduğu Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde toprağ verilecek.

Ruso ailesi, Şehit Hüseyin Ruso’nun Bakanlar Kurulu kararıyla şehitlik olarak düzenlenmesine karar verilen vurulduğu noktaya gömülmesi kararını memnuniyetle karşıladı.

Sabah Haber’e canlı bağlantı ile katılan Hüseyin Ruso’nun ablası Meryem RusoParalik, duygularını ifade etti.

Paralik, “Allah bana bu ömrü kardeşimin toprağını görmek için verdi” diyerek, vurulduğu noktanın şehitliğe dönüştürülmesinin tüm Kaymaklı camiasında memnuniyet yarattığını söyledi.

25 Aralık 1963’te Küçük Kaymaklı’da şehit edilen Hüseyin Ruso’nun kalıntılarına 54 yıl sonra Tekke Bahçesinde yapılan kazılarda ulaşılmıştı.