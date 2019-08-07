KAZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA TUTKU CANDAŞ ATANDI
Kaza Mahkemesi Yargıçlığına Tutku Candaş atandı
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Kaza Mahkemesi Yargıçlığına Tutku Candaş atandı.Yüksek Adliye Kurulu, 9 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere Avukat Tutku Candaş’ı Kaza Mahkemesi Yargıçlığı’na atadı.
Yüksek Adliye Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kaza Mahkemesi Yargıçlığı’na atanan Tutku Candaş’ın yemin töreni yarın yapılacak.
Yüksek Adliye Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilecek yemin töreni saat 09.30’da yapılacak.
Etiketler : Kaza Mahkemesi, Tutku Candaş, atanma
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