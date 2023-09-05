Kaza yaptı, araç alev aldı… Sürücü kaçtı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre saat 17.45 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, ismi henüz tespit edilemeyen FY 588 araç sürücüsü, batıdan doğuya doğru seyrettiği sırada Hamitköy çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik adasına çarpmıştır. Kaza sonucu alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü.

Araç sürücüsü olay yerinden isim ve adres bildirmeden ayrılmıştır.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

PGM/BRT