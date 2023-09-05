Erhürman: Halkın alım gücü düştü, ekonomide öngörülebilirlik sorunu var

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret eden Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, oda yetkilileriyle yaşanan sıkıntılar hakkında görüş alışverişinde bulundu ve bundan sonra izlenecek yol haritasıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Hükümeti eleştiren ve hükümetin yaptıklarının Kıbrıs Türk halkının menfaatleri doğrultusunda olmadığını öne süren Erhürman, ekonomi konusunda varolan sorunlara işaret etti.

İnşaat sektörünün çevresindeki yan sektörlerde bir hareketlilik, bunun dışında kalan alanlarda ise sıkıntı olduğunu belirten Erhürman, hareketlilik olan sektörlerde bile öngörülebilirlik sorunu olduğunu söyledi.

Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının alım gücünün düştüğünü, piyasada oluşan talep boşluğunu da dışardan gelenlerin doldurduğunu da kaydetti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntılara çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç ise, Oda ile muhalefetin birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğunu, esnafın çok zor şartlarda dükkanını açtığını vurguladı ve işbirliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

BRT